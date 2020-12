Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

HildesheimHildesheim (ots)

DUINGEN - (jpm)Im Zeitraum zwischen dem 28.11.2020, 14:00 Uhr und dem 06.12.2020, 13:25 Uhr kam es in der Lübecker Straße in Duingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters Zutritt in das Haus und durchsuchten dieses nach Diebesgut.

Eine Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

