Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen ++ Unfallfluchten ++ Unbekannte zerstechen Reifen ++ ohne Führerschein unterwegs ++ 23-Jähriger mit Drogen unterwegs

Dillenburg (ots)

Herborn - auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Eine 39-Jährige fuhr gestern Abend (10.02.2021) mit ihrem Mercedes A220 auf dem Verbindungsweg aus Richtung Stadion kommend in Richtung Landesstraße 3046. In einer Rechtskurve kam der schwarze Mercedes, um 20:42 Uhr, offenbar aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und krachte gegen die Leitplanke. Der Daimler wurde im Frontbereich und der linken Fahrerseite stark beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 13.250 Euro.

Herborn- Parkplatzrempler

1.500 Euro wird die Reparatur des Schadens kosten, den ein Unbekannter an einem auf dem Herkules-Parkplatz im Hüttenweg abgestellten VW hinterließ. Zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr, gestern Vormittag (10.02.2021), touchierte der Unfallfahrer den grauen VW Golf offensichtlich beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um den Schaden am Kotflügel vorne rechts zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Schönbach: Unfallfahrer flüchtet

Gestern Nachmittag (10.02.2021), um 14:35 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Schönbacher Hauptstraße aus Richtung Driedorf kommend in Richtung Ortsmitte. Im Kurvenbereich schätzte ein entgegenkommender Unfallfahrer den Kurvenverlauf offenbar falsch ein und geriet mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte auf die Fahrspur des Linienbuses. Der Unfallfahrer streifte die linke Fahrzeugseite des Buses und hinterließ einen Schaden von rund 3.000 Euro. Er flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise, zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn - Unbekannte zerstechen Reifen

Zwischen Montag (08.02.2021), 00:00 Uhr und Dienstag (09.02.2021), 16:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem Viehtransporter zu schaffen. Der Anhänger stand auf einer Wiese in der Feldgemarkung zur Verlängerung der Straße "Am Hohenrain". Die Unbekannten zerstachen offenbar mit einem Messer zwei Reifen des Transporters. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: ohne Führerschein unterwegs

Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 37-jähriger aus Essen verantworten. Polizisten einer zivilen Fahndungsgruppe der Autobahnpolizei Mittelhessen kontrollierten den 37-Jährigen am 05.02.2021, um 10:40 Uhr. Sie hielten den Mann in seinem Opel Astra auf der Autobahn 45 in Höhe Wetzlar an. Der aus Essen stammende Mann, der in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs war, konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen, er besitzt keinen. Die Ordnungshüter untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Essener ließ sich von einem Bekannten, der im Besitz eines Führerscheins ist, abholen.

Solms-Oberndorf: 23-Jähriger mit Drogen unterwegs

Einen 23-Jährigen aus Leun kontrollierten Wetzlarer Polizisten am Mittwochabend (10.02.2021), um 22:40 Uhr, in der Braunfelser Straße. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine geringe Menge weißes Pulver im Rucksack des jungen Mannes. Bei dem Pulver handelt es sich offensichtlich um Kokain. Auf den 23-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Drogenbesitz zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell