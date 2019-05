Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: +++Kontrolle der Regionalen Kontrollgruppe Lüneburg von land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeugen im Bereich des Landkreises Harburg+++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe Lüneburg überprüfte am Donnerstag, dem 09.05.2019, im Landkreis Harburg insgesamt 17 land- und fortwirtschaftliche Fahrzeuge. 14 der kontrollierten Fahrzeuge wiesen so erhebliche Mängel auf, dass insgesamt sechs Mal die Weiterfahrt untersagt wurde. Bei drei von den sechs Fällen wurden die Voraussetzungen der Zulassungsbefreiung für land- oder forstwirtschaftliche Anhänger durch Überschreitung der 25 km/h bzw. durch Fehlen des Geschwindigkeitsschildes missachtet. Die Anhänger fielen damit unter die Zulassungs- und Versicherungspflicht, weshalb gegen die Fahrzeugführer/-innen Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurden. Weiterhin kam es im Bereich Seevetal zu einer Kontrolle eines landwirtschaftlichen Zuges, dessen Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis hatte. Zunächst gab der Fahrzeugführer an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Nachdem er zu seiner Wohnanschrift begleitet wurde, um den Führerschein vorzeigen zu können, stellte sich heraus, dass ihm bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Kontrolle führte insgesamt zur Beanstandung einer Vielzahl von technischen Mängeln. Insbesondere nicht funktionsfähige lichttechnische Einrichtungen, beschädigte Reifen, mangelhafte Bremsanlagen oder Schwachpunkte am Fahrzeugrahmen und -aufbau wurden festgestellt und geahndet. Insgesamt waren zehn Polizeivollzugsbeamte/-innen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lüneburg

Anna-Christin Blauert

Auf der Hude 2

21339 Lüneburg

Telefon: 04131/8306-1054

Fax: 04131/8306-1065

E-Mail: anna-christin.blauert@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/pd_lueneburg/

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell