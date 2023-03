Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeutet Bargeld und Armbanduhren

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Jahnstraße

02.03.2023, 14.00 Uhr - 05.03.2023, 18.55 Uhr

Armbanduhren und Bargeld in noch festzustellendem Wert erbeutete ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Jahnstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr und Sonntagabend 18.55 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangte der Unbekannte Einbrecher unter Überwindung des Gartenzaunes auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Hier erklomm er einen Balkon und zerstörte die Glasfüllung der Balkontür. Anschließend betrat er das Innere des Hauses und durchsuchte verschiedene Räume. Dabei erbeutete er Bargeld und Armbanduhren und flüchtete unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizei in Helmstedt oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell