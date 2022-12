POL-WOB: Zeugin zu Verkehrsunfall gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Kaufhof 18.12.2022, 06.02 Uhr Am Sonntagmorgen wurde einem 38-Jährigen im Kaufhof in Wolfsburg die Geldbörse von zwei zunächst unbekannten Tätern geraubt. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei 22 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Am frühen Sonntagmorgen hielt sich der 38 Jahre Wolfsburger gegen 06.00 Uhr in einer Gaststätte im Kaufhof in der ...

