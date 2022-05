POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, In den Westerlangen 28.05.2022, 21:00 bis 04:10 Uhr Unbekannte Täter entwendeten in den Westerlangen in Wolfsburg, Ortsteil Nordsteimke, am frühen Samstagmorgen einen Audi A4. Die Polizei sucht Zeugen. Am Freitagabend parkte der 58-Jährige Besitzer sein Fahrzeug auf seine Hofeinfahrt ab. Gegen 04:10 Uhr wurde er durch seinen Schwiegersohn geweckt. Dieser teilte ihm mit, dass sich sein ...

