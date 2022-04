Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in zwei Grundschulen- Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schlesierstraße, Parkweg, 31.03.2022, 12.00 Uhr - 02.04.2022, 17.00Uhr

Unbekannte sind am Wochenende gleich in zwei Grundschulen in der Schlesierstraße und im Parkweg eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei geschahen die Taten zwischen Donnerstagmittag 12.00 Uhr und Samstagnachmittag 17.00 Uhr.

Bei der Tatortaufnahme an der Schule in der Schlesierstraße stellten die Beamten fest, dass sich die Unbekannten durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft haben. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen, vermutlich nach sich lohnender Beute.

Bei der Schule im Parkweg konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass sich die Unbekannten hier durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude zutritt verschafften. Hier durchsuchten die Unbekannten ebenfalls Schränke und Schubladen.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeidienststelle in Wolfsburg, 05361/4646-0.

