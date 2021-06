Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Streitigkeiten geraten außer Kontrolle - zwei Personen verletzt



Königslutter, Helmstedter Straße

28.06.2021, 20.27 Uhr

Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kommt es zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei dem ein 44 Jahre alter Helmsteder und seine 14-jährige Tochter verletzt und in Krankenhäuser transportiert wurden. Gegen zwei 33 und 60 Jahre alte Männer aus Helmstedt wurde eine Anzeige gefertigt.

Nach bisherigen Ermittlungen stand der 44-Jährige neben seinem Auto als ein Pkw an ihm vorbei fuhr. Aus diesem Fahrzeug stiegen die beiden in Helmstedt wohnenden Männer und schlugen unvermittelt auf den 44-Jährigen ein. Als die 14-Jährige ihrem Vater helfen wollte, wurde sie von dem 60-jährigen ebenfalls geschlagen. Danach entfernten sich die Männer. Aufgrund von Hinweisen konnten die Personen wenig später ermittelt werden. Vater und Tochter wurden bei der Tat verletzt und in die Klinik nach Helmstedt bzw. in die Kinderklinik nach Braunschweig gefahren.

Die Polizei hat zu den näheren Umständen der Tat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/94105-0 zu melden.

