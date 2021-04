Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl an Fahrzeugen im Schöninger Stadtgebiet

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Stadtgebiet, Negenborntrift, Raabestraße 12.04.2021, 17.00 - 13.04.2021, 08.45 Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen haben unbekannte Täter im südlichen Stadtgebiet von Schöningen Luft aus den Reifen von insgesamt neun Fahrzeugen gelassen und Reifenventile sowie Ventilkappen gestohlen.

Am Freitagmorgen verständigten in kurzen Abständen vier PKW-Eigentümer die Polizei in Schöningen, weil an ihren Fahrzeugen von je einem Reifen die Luft herausgelassen worden war. Zusätzlich waren die Ventilkappen entwendet worden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten noch fünf weitere Fahrzeuge mit einem platten Reifen fest. Auch hier waren je Fahrzeug von einem Reifen die Luft herausgelassen und die Ventilkappen entwendet worden. Bei zwei PKW waren zusätzlich je ein Ventil gestohlen worden.

Ermittlungen ergaben, dass Zeugen am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein lautes Geräusch gehört haben und zwei Personen von einem geparkten PKW weggerannt seien. Eine Personenbeschreibung gibt es derzeit nicht.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell