Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf-Fahrer mit 2,49 Promille aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz 14.06.20, 17.10 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag stoppte eine Polizeistreife in Wolfsburg einen 49 Jahre alten Golf-Fahrer noch rechtzeitig, bevor Schlimmeres passierte. Ein Alkoholtest des Fahrers hatte 2,49 Promille ergeben. Die Beamten überprüften den aus der Samtgemeinde Wesendorf stammenden 49-Jährigen routinemäßig um 17.10 Uhr in einer Verkehrskontrolle am Willy-Brandt-Platz nahe des Hauptbahnhofs. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Golf-Fahrers sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

