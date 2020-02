Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugen gesucht - Wohnungseinbruch in Vorsfelde

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde-Nord, Wilhelm-Busch-Straße 21.02.2020, 20.45 Uhr - 23.45 Uhr

Bisher unbekannte Täter nutzten im Ortsteil Vorsfelde die Abwesenheit eines Wohnungseigentümers zu einem Einbruch.

Der oder die Täter gelangten am Freitagabend, in der Zeit von 20.45 Uhr bis 23.45 Uhr, auf bisher nicht bekannte Art in das in der Wilhelm-Busch-Straße gelegene Mehrfamilienwohnhaus.

Hier gelang es ihnen gewaltsam die Eingangstür zu einer der im Erdgeschoss gelegenen Wohnungen zu öffnen.

Anschließend durchsuchten sie die gesamte Wohnung.

Dabei fiel ihnen auch ein sogenannter Möbeltresor in die Hände. Da dieser nicht weiter befestigt war, wurde er von den Dieben komplett entwendet.

Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung über den Balkon.

Zur Höhe des Sachschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 05363-992290 in Verbindung zu setzen.

