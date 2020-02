Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg, Tor 6: Pedelec gestohlen

Wolfsburg (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2020, wurde in der Zeit vom 13:50 bis 22:45 Uhr ein Fahrrad mit Elektromotorunterstützung entwendet. Das graue Zweirad der Marke Bulls, Modell Lavida Plus, war am Fahrradstand in der Heinrich-Nordhoff-Straße angeschlossen. Vorn und hinten ist jeweils ein Gepäckkorb angebracht.

