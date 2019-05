Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebe stehlen VW Bus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Stralsunder Ring 29.05.2019, 17.00 Uhr - 22.30 Uhr

Einen VW Bus im Wert von 20.000 Euro entwendeten bisher unbekannte Täter im Ortsteil Westhagen. Die Unbekannten schlugen am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr, im Stralsunder Ring zu. Hier hatte der 53 Jahre alte Eigentümer den schwarzen VW Bus vom Typ T5 auf einer Parkpalette im Stralsunder Ring abgestellt. Als er sein Fahrzeug am späten Abend erneut benutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl und verständigte umgehend die Polizei. Der etwa neun Jahre alte VW Bus hat einen Wert von 20.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

