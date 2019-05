Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, B 28 - Unfall nach Spurwechsel

Kehl, B 28 (ots)

Eine 63 Jahre alte Peugeot-Fahrerin ist am Donnerstagabend in der Straßburger Straße beim Spurwechsel mit dem Renault einer 45-Jährigen zusammengestoßen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wollte gegen 20.30 Uhr, kurz vor der Kreuzung "Am Läger", aufgrund eines stehenden Fahrzeugs vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und kollidierte hierbei mit dem links von ihr befindlichen Clio. Verletzt wurde niemand. Zur Instandsetzung der Autos müssen rund 6.000 Euro aufgebracht werden.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell