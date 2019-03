Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneute Sachbeschädigung durch Kleber

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg - Tiergartenbreite Donnerstag, 07.03.2019, 15:00 Uhr bis Freitag., 08.03.2019, 06:50 Uhr

In dem Zeitraum vom 07.03.19, 15:00 Uhr zum 08:03.19, 06:50 Uhr wurde in der Tiergartenbreite in Wolfsburg ein VW Golf durch Klebstoff beschädigt. Bei dem VW Golf handelt es sich um ein Leasingfahrzeug. Der bisher unbekannte Täter hat die Heckklappe des Fahrzeugs mit Kleber beschmiert. Es könnte hierbei ein Tatzusammenhang zu vorausgegangenen Sachbeschädigungen durch Kleber an Kraftfahrzeugen bestehen. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben zu der o.g. Tathandlungen machen können oder aber verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Bereich festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 05361-4646-0 zu melden.

