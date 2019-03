Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg - Einbruch auf dem Gelände eines Autohändlers

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Heiligendorf, Neue Straße 07.03.2019, 18.00 Uhr - 08.03.2019, 08.00 Uhr

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag in einen Bürocontainer eines Autohändlers in der Neuen Straße im Ortsteil Heiligendorf ein. Die Unbekannten schlugen in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Freitagmorgen, 08.00 Uhr, zu. Zunächst gelangten sie scheinbar unbemerkt auf das Gelände des Autohändlers und verschafften sich hier gewaltsam Zugang zu einem Bürocontainer. Von dort aus begaben sie sich in daran anschließende Lagerräume, in denen sich unter anderen auch diverse Werkzeuge befanden. Dieses Werkzeug wurde von den Tätern danach benutzt, um von einem auf dem Firmengelände ausgestellten gebrauchten Skoda Octavio diverse Teile zu demontieren. Fachmännisch wurden der vordere und hintere Stoßfänger, die Motorhaube und die Beleuchtung demontiert und das Auto danach auf einem Satz alter Stahlfelgen aufgebockt um dann auch noch alle vier Räder abzubauen. Alle Teile wurden von den Einbrechern entwendet und abtransportiert. Dazu dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet worden sein. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell