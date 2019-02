Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lehre: Tankstelle überfallen - Täter festgenommen

Wolfsburg (ots)

Lehre, Wendhausen, Berliner Heerstraße 16.02.2019, 03.00 Uhr

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle ereignete sich am frühen Samstagmorgen in der Berliner Heerstraße. Dabei konnte dank der guten Aussagen von dem Opfer, einem Zeugen und der schnellen Ermittlungsarbeit der Polizei der 34 Jahre alte Täter wenige Stunden später in Hannover festgenommen werden. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand fuhr der Täter gegen 03.00 Uhr zunächst auf das Tankstellengelände an der Berliner Heerstraße. Hier betankte er seinen schwarzen VW Golf und verwickelte den Tankstellenangestellten in ein Gespräch. Da er noch etwas aus dem Shop käuflich erwerben wollte, öffnete ihm der Angestellte die Tür. Diese Gelegenheit nutzte der Täter, um den Angestellten mit einem Gegenstand zu bedrohen und von ihm Geld zu fordern. Das Opfer händigte dem Täter eine geringe Menge an Bargeld aus, worauf der Räuber sein Opfer zurück in den Verkaufsraum drängte und ihn dort einschloss. Anschließend flüchtete der Täter, sprang in seinen Wagen und fuhr in Richtung Autobahn davon. Ein Zeuge, der zu dieser Zeit das Gelände der Tankstelle befuhr bemerkte den Sachverhalt und konnte den später eintreffenden Polizeibeamten eine gute Zeugenbeschreibung des Täters liefern. Das Opfer hatte sich inzwischen selbst befreit, die Polizei alarmiert und ihnen das Kennzeichen des Fluchtautos mitgeteilt. Bei einer Halterfeststellung des Kennzeichens kam heraus, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Mietwagen handelte, welcher von dem späteren 34 Jahre alten Täter zwei Tage zuvor in Hannover gemietet wurde. Am Samstagmorgen entdeckten Polizeikräfte der Polizeidirektion Hannover gegen 08.30 Uhr das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Hotels in der Landeshauptstadt. Gegen 10.45 Uhr, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig, da Gefahr im Verzuge bestand, die Durchsuchung des Hotelzimmers und die Festnahme des Verdächtigen angeordnet. Der 34-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde zur Vernehmung nach Wolfsburg gebracht. Er wurde im Laufe des Sonntags dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht in Braunschweig vorgeführt, der auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

