POL-WOB: Tageswohnungseinbruchdiebstähle in Sülfeld

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg / Sülfeld, Wasserkamp und Hesterwiesen Samstag, 17.11.2018, 16:30 Uhr bis Sa., 17.11.2018, 18:35 Uhr

In Abwesenheit der Bewohner verschaffen sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern und durchsuchen diese großflächig nach Diebesgut. Es wird Bargeld sowie Schmuck von bislang nicht bezifferbarem Wert entwendet. In beiden Fällen wurden zuvor von der Straße abgewandte Terrassentüren mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen. Beide Tatorte liegen in örtlicher Nähe zueinander. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben zu den o.g. Tathandlungen machen können oder aber verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Bereich festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 05361-4646-0 zu melden.

