POL-WOB: 3 Autos mit Kleber beschmiert, Serie reißt nicht ab

Wolfsburg (ots) - Insgesamt 3 Pkw wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Stresemannstraße mit Kleber beschädigt. Bei den Pkw handelt es sich jeweils um einen VW Golf. Der oder die Täter beschmierten diverse Teile der Karosserien mit Kleber. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Hinweise zu Beobachtungen nimmt die Polizei Wolfsburg unter 05361/4646-0 entgegen.

