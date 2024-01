POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.01.2024. Einladung von Medienvertreterinnen und Medienvertretern.

Salzgitter (ots) - Täter drangen in ein Wohnhaus ein. Salzgitter, Talufer, 21.01.2024, 09:00-21:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte sich nach Aufhebeln eines Fensters den Zutritt in das Haus verschafft und sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht. Im Tatverlauf wurden Schmuckgegenstände erbeutet. Es entstand ein Schaden in einer niedrigen vierstelligen ...

mehr