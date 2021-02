Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 8. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Weiterhin wenig Einsätze im Kreis- und Stadtgebiet von Wolfenbüttel für die Polizei durch den Wintereinbruch

Auch am Montag (Stand: 08.02.2021, 12:00 Uhr) verzeichnet die Polizei Wolfenbüttel wenige Einsätze durch den Wintereinbruch im Stadt- und Kreisgebiet. Probleme gab es am frühen Morgen zeitweise auf der Landesstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim. Hier blieben einige LKW aufgrund der vorherrschenden Schneeglätte liegen und blockierten die Fahrbahn. Der angeforderte Winterdienst sorgte für eine schnelle Abhilfe, lediglich die Auffahrt zur Autobahn A 36 sorgte längere Zeit für einige Probleme. Die Autofahrer hatten sich offensichtlich auf die winterlichen Verhältnisse eingestellt und ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen angepasst. Der Polizei Wolfenbüttel waren in ihrem Zuständigkeitsgebiet lediglich vier kleinere Verkehrsunfälle mit Blechschäden gemeldet worden. Die Polizei appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmer, auf alle nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten.

