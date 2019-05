Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.05.2019. Kunststoff-Container wurde in Salzgitter durch ein Feuer beschädigt.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 13.05.2019, 01:10 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand auf Grund eines Feuers an einem Kunststoff-Container ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die Polizei ermittelt, wie das Feuer entstanden sein könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

