Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.04.2019. Versammlungsrechtliche Aktionen in Salzgitter-Bad.

Salzgitter (ots)

Am 27.04.2019, in der Zeit von 11:00-13:00 Uhr, fanden auf dem Martin-Luther-Platz in Salzgitter-Bad zwei versammlungsrechtliche Aktionen statt. Es waren jeweils nicht mehr als 10 Teilnehmer anwesend. Aus den Versammlungen heraus wurde Fahnen/Plakate gezeigt.

Insgesamt spricht die Polizei von einem ruhigen Verlauf. Strafanzeigen oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten nicht gefertigt werden.

