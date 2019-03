Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 12. März 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Kupferrohrdiebstahl

Freitag, 08.03.2019, 13:30 Uhr, bis Montag, 11.03.2019, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende nach Abschrauben eines Fenstergitters in eine Lagerhalle in Wendessen, Leipziger Alle. Aus der Lagerhalle wurden Kupferrohre mit einem Gewicht von zirka 250 kg entwendet. Wie der Abtransport der Rohre erfolgte ist derzeit unbekannt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Reifen zerstochen

Samstag, 09.03.2019, 11:20 Uhr, bis Sonntag, 10.03.2019, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag den hinteren rechten Reifen eines zum Parken in der Hinterstraße in Schöppenstedt abgestellten Seat Ibiza. Der Schaden wird auf rund 100,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 9330.

Wolfenbüttel: Mofa beschädigt

Montag, 11.03.2019, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr

Ein auf einem Parkplatz an der Schweigerstraße, dortiges Einkaufcenter, abgestelltes Mofa der Marke Rex wurde am Montag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr auf bislang unbekannte weise beschädigt. Das Fahrzeug wies mehrere Kratzer und andere Beschädigungen auf. Zunächst war auch der Helm des Fahrers, welcher auf dem Trittbrett des Mofa abgelegt war, nicht auffindbar. Später konnte der Helm aufgefunden werden, er war auf einem anderen Zweirad abgelegt worden. Nach derzeitigen Ermittlungen ist zu vermuten, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen das abgestellte Mofa gestoßen war und es vermutlich hierdurch umgefallen war und so beschädigt worden ist. Der Verursacher entfernte sich im Anschluß vom Ort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von zirka 500,-- Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

