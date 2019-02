Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.02.2019

Peine (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 10:45 Uhr, in ein Vereinsheim im Otto- Neddermeyer- Weg in Wendeburg ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude. Zu eventuellem Diebesgut und der Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Sportheim

Ebenfalls durch ein Fenster gelangten unbekannte Täter zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 09:20 Uhr, in ein Sportheim im Heideweg in Peine. Im Gebäude brachen die Täter zudem eine Tür sowie ein Geräteschrank auf. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am Mittwochmorgen, gegen 06:20 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung auf der Duttenstedter Straße in Peine einen 47- jährigen Radfahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der aus Polen stammende Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Dem 47- Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfälle

Am Mittwoch, um 12:20 Uhr, kam es auf der L 321 zwischen Peine und Sophiental, Am Abzweig zur Meerdorfer Straße (Woltorf) zu einem Verkehrsunfall. Ein 68- jähriger Braunschweiger befuhr die L 321 und übersah am Abzweig in Richtung Woltorf den vor ihm abbiegenden PKW einer 46- jährigen Peinerin. Der Braunschweiger fuhr auf den PKW auf. Keiner der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, auf der Kreuzung Braunschweiger Straße/ Peiner Straße in Wendeburg. Eine 66- Jährige aus Adenbüttel befuhr die Braunschweiger Straße in Richtung Peiner Straße und übersah, dass der vor ihr fahrende PKW einer 56- jährigen Wendeburgerin verkehrsbedingt halten musste. Die 66- Jährige fuhr auf den PKW auf, wodurch die Wendeburgerin sowie ihr 58- jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden. Das Fahrzeug der Adenbüttlerin musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

