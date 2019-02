Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.02.2019. Bei einer Unfallflucht entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Brucknerstraße, 08.02.2019, 18:00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der Brucknerstraße vor der Hausnummer 17 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Daimler wurde durch den unbekannten Verursacher beschädigt. Auffällig bei diesem Unfall ist, dass am geparkten Fahrzeug die Vorderachse durch den Unfall beschädigt wurde und das Fahrzeug anschließend nicht mehr fahrbereit war. Weiterhin sind am Kotflügel vorn links Beschädigungen erkennbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Die Polizei in Salzgitter hofft, dass der Unfall von Zeugen beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Matthias Pintak

