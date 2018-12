POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.12.2018

Peine (ots) - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter brachen am Montag, zwischen 14:00 Uhr und 19:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sandkamp" in Edemissen ein. Nachdem eine Terrassentür gewaltsam aufgebrochen wurde, gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Polizei stoppt betrunkenen PKW- Fahrer

Am Montag, um 07:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Straße "Hohes Feld" in Peine einen 63-jährigen PKW- Fahrer aus Peine, welcher zuvor in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem Peiner wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

