Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unerlaubte Müllablagerung in der Feldmark.

Goslar (ots)

In der Zeit vom 13.06.2019, ab 14 Uhr, bis zum 14.06.2019, um 9 Uhr, lagerte ein bisher unbekannter Täter in der Feldmark Harlingerode, zwischen der Immenröder und Halberstädter Straße, Bauschutt mit einem Volumen von ca. 2 m³, ab. Hinweise zu dem Verursacher bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter Tel. 05322/91111-0.

i.A. Frischemeier, POK

