POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 12.09.2018

Goslar (ots) - Diebstahl aus PKW Am 11.09.2018, gegen 13.15 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter aus dem Einkaufskorb einer 53-jährigen Frau aus Seesen, die in einem Discounter an der Braunschweiger Straße einkaufen war, ein Schlüsselbund. Anschließend begab er sich zum PKW der Geschädigten und entwendete daraus einen Rucksack mit Geldbörse. Den PKW-Schlüssel riss er offensichtlich vom Schlüsselbund ab und legte ihn in den Fußraum des PKW. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon (05381)9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Sachbeschädigung durch Feuer Am 11.09.2018, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr, setzte ein bisher unbekannter Täter in Seesen, in der Kampstraße, auf einem Hinterhof, einen Blumenkasten aus Kunststoff eines 26-jährigen Mannes aus Seesen in Brand, wodurch der Blumenkasten erheblich beschädigt wurde. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon (05381)9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

