POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 12.09.18.

Goslar (ots) - Kennzeichen gestohlen.

Liebenburg. Am Dienstag, zwischen 12.45 und 20.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden Kennzeichen GS - ZH 191 des im Parkhaus einer Privatklinik in der Lewer Straße ordnungsgemäß abgestellten roten Opel Astra. Bei der Tat enstand ein Schaden in Höhe von knapp dreißig Euro. Die Polizei Liebenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

Holzfigur und Kugellampe beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Freitagvormittag, 07.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine auf der Parkfläche eines Grundstücks in der Jakobistraße aufgestellte Holzfigur sowie eine Kugellampe. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

