Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wittingen (ots)

Am Freitag, den 15.01.2021 kam es auf dem Parkplatz des REWE-Markts an der Knesebecker Straße in der Zeit von 14:25 bis 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer SKODA Octavia in der Nähe des Markteingangs (erste Parkreihe) beim Ein- oder Ausparken von einem vermutlich roten Fahrzeug beschädigt. An dem SKODA konnten rote Fremdlackanhaftungen gesichert werden. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug nimmt die Polizei in Wittingen unter 05831-252880 entgegen.

