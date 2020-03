Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autodiebstahl in Leiferde

Leiferde (ots)

Leiferde, Im Spargelfeld 04.03. - 05.03.2020

Auf einem Privatgrundstück im Spargelfeld in Leiferde ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag ein Autodiebstahl. Der schwarze SUV der Marke BMW, Typ X6, mit dem Kennzeichen GF-XO 600 im Wert von 60.000 Euro stand unter einem Carport. Der 59-jährige Besitzer hat den PKW am Mittwoch gegen 17 Uhr dort abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr bemerkt.

Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit dem Autodiebstahl in der vorherigen Nacht in Meinersen. Dort wurde im Lilienweg ein hochwertiger Volvo ebenfalls von einem Privatgrundstück entwendet.

Vorsorglich rät die Polizei dazu, derartige Fahrzeuge besonders zu sichern, z.B. durch dahinter parken eines anderen Autos, um möglichen Dieben den Abtransport zu erschweren.

Um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl in Leiferde bittet die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell