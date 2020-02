Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Einfamilienhaus

Meine (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29.01. und Samstag, 01.02. wurde in Meine in Einfamilienhaus in der Fallerslebener Straße eingebrochen. Bisher unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner, um eine Terrassentür aufzuhebeln und so in das Haus zu gelangen. Nachdem mehrere Räume durchsucht wurden, konnten die Täter u.a. mit Schmuck und Bargeld unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden wird hier auf ca. 5.000EUR geschätzt. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371/9800.

