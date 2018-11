POL-GF: Polizei fasst Tankstellenräuber

Meine / Braunschweig (ots) - Meine / Braunschweig 14.11.2018

Am frühen Mittwochmorgen konnte die Polizei in Braunschweig einen mutmaßlichen Tankstellenräuber festnehmen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Raubüberfall auf die HEM-Tankstelle in Meine Ende Oktober begangen haben dürfte.

Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Braunschweig. Dieser konnte am 14. November gegen 03.40 Uhr bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Braunschweig auf frischer Tat festgenommen werden. Im Rahmen seiner polizeilichen Vernehmung räumte er den Raub auf die HEM Tankstelle in Meine umfassend ein. Ermittlungen hinsichtlich weiterer in Betracht kommender Taten werden zurzeit noch geprüft.

In den frühen Morgenstunden des 27. Oktober war es in Meine zu einem Raubüberfall auf die an der Bundestraße 4 gelegene HEM-Tankstelle gekommen. Der männliche Täter überraschte seinerzeit die Tankstellenangestellte im Bereich des Hintereinganges und bedrohte sie mit einer Waffe. Unter Vorhalt der Waffe drängte er sie dann in die Tankstelle und ließ sich Bargeld aushändigen. Im Anschluss floh er in unbekannte Richtung.

Intensive Ermittlungen der Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn führten schon kurz nach der Tat zur Identifizierung des 22-jährigen Braunschweigers, der daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben wurde und nunmehr am vergangenen Mittwoch festgenommen werden konnte.

