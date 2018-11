POL-GF: Diebe stehlen Anhänger samt Minibagger

Hankensbüttel (ots) - Hankensbüttel, Handwerkerring 3 10.11.2018 - 13.11.2018

Vom Parkstreifen des Netto-Marktes am Handwerkerring in Hankensbüttel entwendeten bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen einen Pkw-Anhänger samt darauf verladenem Minibagger im Gesamtwert von 21.000 Euro.

Der gelbe Minibagger der Marke Wacker Neuson, Typ ET 16, war zu Werbezwecken dort aufgestellt. Die Tatzeit lag zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Dienstagabend, 17 Uhr.

Um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Beute bittet die Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/97770.

