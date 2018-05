POL-GF: Unfallflucht in Meine

Meine (ots) - Meine, Zuckerallee 02.05.2018, 08.30 Uhr bis 18.15 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch in der Ortschaft Meine ereignet hat.

Eine 47-jährige aus Wasbüttel stellte ihren VW Golf gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz "An der Waage" an der Zuckerallee ab. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der Fahrerseite des Pkw. Der bislang unbekannte Verursacher, der vermutlich mit einem weißen oder silberfarbenen Pkw unterwegs gewesen sein dürfte, hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meine, Telefon 05304/91230, zu melden.

