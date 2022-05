POL-PB: Zeugen nach nächtlicher Fahrerflucht gesucht

Delbrück (ots) - (mb) Über den Feiertag in der letzten Woche und am Wochenende haben Diebe in Delbrücker Neubaugebieten hunderte Meter von Starkstromkabeln und in einem Fall auch Werkzeuge entwendet. Am Stieglitzweg und wenig später am Rotkehlchenweg fielen am letzten Freitagmorgen die ersten Diebstähle auf. Auf den Baustellen in dem Neubaugebiet am westlichen Stadtrand war zuletzt am Mittwoch gearbeitet worden. ...

mehr