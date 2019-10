Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist an der Kilianstraße

Paderborn (ots)

(mb) Am Freitag hat sich an der Kilianstraße ein Mann in exhibitionistischer Weise einer Frau gezeigt.

Die 30-Jährige war gegen 13.10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg an der Kilianstraße unterwegs. In Höhe des Spielplatzes gegenüber der Einmündung Einhardstraße stand ein Mann am Wegesrand vor einem Gebüsch. Als sich die Fußgängerin näherte drehte sich der Mann in ihre Richtung und zeigte sein Geschlechtsteil. Die Frau reagierte nicht auf den Täter und ging weiter. Später verständigte sie die Polizei. Der südländisch aussehende Täter soll Anfang 20 Jahre und etwa 170 cm groß sein. Er hatte eine markante Nase mit einem leichten Buckel und trug eine khaki-farbene Jacke mit Kapuze sowie eine Jeanshose.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell