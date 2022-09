Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Einbruch in Gaststätte

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch (21.09.2022) in eine Gaststätte in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen Dienstag (20.09.2022, 19.30 Uhr) und Mittwoch, 07.00 Uhr Zugang zu der Gaststätte an der Westkirchener Straße, hielten sich in verschiedenen Räumen auf und flüchteten.

Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell