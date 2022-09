Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohnerin schläft

Unbekannte Täter sind am Sonntagmittag (18.09.2022) in ein Einfamilienhaus in Sendenhorst eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr Zugang zu dem Haus an der Kopernikusstraße. Hier durchwühlten sie Schränke und Zimmer, während die Bewohnerin schlief. Nachdem die Rentnerin aufwachte, stellte sie den Einbruch fest und informierte die Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

