POL-WAF: Everswinkel-Münster. Vermisstes 13-jähriges Mädchen angetroffen. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 30.03.2022, 14:43 Uhr

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 31.3.2022, 13.25 Uhr kam es in einem Geschäft an der Oststraße in Ahlen zu einem Einsatz wegen eines Koffers. Diesen hatte ein 43-Jähriger dort stehen gelassen und das Ladenlokal verlassen. Ein 40-jähriger Ahlener nahm den kleinen Koffer mit minderwertigen Schmuckstücken an sich und meldete sich deswegen beim Personal. Als der 43-Jährige kurz darauf zurück in das Geschäft kam und ...

mehr