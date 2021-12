Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Sichtbarkeit kann Leben retten - positives Feedback auf Beleuchtungskontrollen

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Das A und O gerade jetzt im Winter? Sehen und gesehen werden. Egal ob auf vier oder zwei Rädern, auf einem Rad oder zu Fuß. Sichtbarkeit kann Leben retten!

Aus diesem Grund haben wir in den vergangenen zweieinhalb Wochen (06.12.2021 bis 22.12.2021) sogenannte Beleuchtungskontrollen im ganzen Kreis Warendorf durchgeführt. Schwerpunkt waren hier Radfahrende auf Schulwegen und an Schulen: funktioniert das Licht vorne und hinten, sind ausreichend Reflektoren an den Rädern angebracht, gibt es weitere Möglichkeiten mich selbst und das Rad noch sichtbarer zu machen? Ist mein Fahrrad in technisch korrektem Zustand? Diese und weitere Fragen haben unsere Polizistinnen und Polizisten beantwortet, Verstöße festgehalten und die Kontrollierten für Sichtbarkeit sensibilisiert.

162 Verwarnungen wurden ausgesprochen und 200 Elternmitteilungen herausgegeben.

Insgesamt sind diese Beleuchtungskontrollen von den Menschen im Kreis Warendorf sehr positiv aufgenommen worden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell