Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Schwarzen Skoda Fabia beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntag, 17.10.2021, 20.00 Uhr und Montag, 18.10.2021, 6.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- und Ausparken, einen schwarzen Skoda Fabia in Telgte. Der Pkw stand auf dem Krankenhausparkplatz an der Straße Am Krankenhaus und hat einen erheblichen Schaden an der vorderen linken Seite und der Fahrertür. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder Verursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.

