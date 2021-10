Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (03.10.2021, 18.00 Uhr) und Montag (04.10.2021, 14.30 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus in Ahlen eingebrochen.

Der oder die Täter hat/haben sich Zugang zum Keller am Vorhlemer Weg verschafft, zwei Kellerräume durchwühlt und sind anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise zum Täter oder den Tätern bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

