Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Reit- und Fahrverein

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (30.09.2021, 20.00 Uhr) und Freitagmorgen (01.10.2021, 07.15 Uhr) in einen Reit- und Fahrverein an der Straße Alter Postweg eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Stallungen und stahlen aus mehreren Räumen diverse Sättel und Halfter.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell