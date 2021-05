Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folgen für eine Autofahrerin, die am Mittwoch, 26.5.2021, 00.35 Uhr von Polizisten in Oelde kontrolliert wurde. Die 24-Jährige fiel den Beamten wegen ihrer rasanten Fahrweise auf der Straße In der Geist auf. Sie folgten der Oelderin bis zu einem Parkplatz an der Von-Büren-Allee. Dort überprüften die Einsatzkräfte die 24-Jährige und ließen sie einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des positiven Ergebnisses ordneten die Polizisten die Blutprobenentnahme an.

