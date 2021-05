Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Führerschein nach Alleinunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.5.2021 stellten Polizisten den Führerschein eines Liesborners bei einem Alleinunfall sicher, der sich gegen 6.40 Uhr auf der Waldliesborner Straße in Liesborn ergeignete. Der 55-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Waldliesborner Straße in Richtung Liesborn und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr etliche Meter über die Bankette und blieb mit dem Pkw in einer Grabenböschung stehen. Da der 55-Jährige alkoholisiert war, ließen Polizisten ihm eine Blutprobe entnehmen. Bei dem Alleinunfall verletzte sich der Mann schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt und der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

