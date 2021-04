Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann zeigt sich schamverletzend, Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntagabend, den 04.04.2021, ging eine Frau mit ihrem Hund auf der Wilhelmstraße in Beckum spazieren. Nachdem sie über die Zementstraße auf die Feldstraße gegangen war, bemerkte sie gegen 17.20 Uhr einen Mann, der sich ihr in schamverletzender Weise zeige.

Der Unbekannte hat ein osteuropäisches Aussehen, ist etwa 170 cm groß, 45 Jahre alt, kurze, graue Haare. Er war bekleidet mit einer blauen Jeansjacke, blauen Jeanshose und beigen Schuhen. Im oberen Bereich des Mundes waren nur drei Zähne sichtbar.

Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum unter der Telefonnummer 02521/911-0 oder der E-Mail Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell