Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Altkleidercontainer gerät in Brand

Warendorf (ots)

Zeugen meldeten am Freitag, 02.04.2021, gegen 21.40 Uhr, den Brand eines Altkleidercontainers in Drensteinfurt auf der Sendenhorster Straße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es entstand geringer Sachschaden. Wer hat vor 21.40 Uhr im Umfeld des Containers verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell