POL-IZ: 201015.10 Marne: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Marne (ots)

Am Mittwochabend hat sich in Marne eine Verkehrsunfallflucht zugetragen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem vermutlich silberfarbenen Verursacherfahrzeug und nach Zeugen.

Im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Auto den Wagen der Geschädigten auf der Maaßen-Nagel-Straße gerammt oder gestreift und einen Schaden in Höhe von tausend Euro verursacht haben. Der Polo der Anzeigenden parkte in Höhe der Hausnummer 15 am rechten Fahrbahnrand und war zum Zeitpunkt des Abstellens unversehrt. Laut einer Anwohnerin soll es im genannten Zeitraum einen lauten Knall gegeben haben, ein PKW hätte neben dem VW der Geschädigten gehalten, der Fahrer habe seine Reifen begutachtet. Anschließend hätte er seine Fahrt fortgesetzt. Ein Radfahrer sollte sich ebenfalls am Ort befunden haben. Nach ihm und nach dem flüchtigen Unfallverursacher, möglicherweise einem silberfarbenen Fahrzeug mit höherem Einstieg, sucht die Polizei nun. Hinweise nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 entgegen.

